Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim - Haberler

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Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Yerel
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Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından internet kafe ve kahvehane gibi umumi açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından internet kafe ve kahvehane gibi umumi açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki çok sayıda polisin katıldığı denetimlere mahalle ve çarşı bekçileri de destek verdi. 12 görevlinin katıldığı denetimlerde ilçe merkezindeki internet kafelerle birlikte kahvehanelerde bulunan şahısların Genel Bilgi Taramaları yapıldı. Yaklaşık 20 kafe ve kahvehanenin denetlendiği uygulamada kurallara riayet edildiği, huzur ve güveni bozacak suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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