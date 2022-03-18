Son dakika haberi | Bolu'da şehitler kar yağışı altında anıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Bolu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler kar yağışı altında dualarla anıldı.

Bolu'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasının 107. yıldönümü dolayısıyla Şehitler Mezarlığı'nda program düzenlendi. Şehitlikteki törene; Vali Ahmet Ümit, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Garnizon komutan vekili piyade Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitler için 3 kez saygı atışı yapıldı. Törende konuşan Binbaşı Ali Çınar, "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün 107. yıl önce 18 Mart 1915'te şanlı ordumuzun Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin de yıldönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.

Program, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi. - BOLU