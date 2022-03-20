Son dakika haberi! Binlerce vatandaş soğuk havada şehitler yürüdü

ÇANAKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "fener alayı" etkinliğine katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile soğuk havaya rağmen şehitlere saygı için yürüdü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "fener alayı" etkinliği düzenlendi. Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Mehter takımı eşliğinde şehitlere saygı için yürüyen binlerce vatandaş, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri de yürüyüş sırasında büyük Türk bayrağı açtı. Vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi. Yürüyüş anı ise dron ile havadan görüntülendi. Etkinlik, Mehter Takımı'nın gösterisi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı değiştiren, mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesini ateşleyen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi.

Kırıkkale'nin en çok şehit veren iller arasında olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu tarih aynı zamanda 2002 yılından itibaren 4768 sayılı kanunla şehitler yılı olarak tertip edildi. Kırıkkale'mizde Osmaniye ilimiz ile beraber Türkiye'de en fazla şehide sahip olan bir il. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kırıkkaleliler bugüne hem 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü hem de şehitler günü olması hasebiyle bu programa önemli derecede ilgi gösterdiler ve muazzam katkıda bulundular. Hep beraber bir fener alayı düzenledik. Vatandaşımızın teveccühü çok yüksek oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bütün şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ise "Belediye başkanımızın başlatmış olduğu ve gelenek haline gelen bu yürüyüşü soğuk havaya rağmen geniş bir katılımla yapmış olduk. Bütün katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Fener alayı" etkinliğine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan katıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel