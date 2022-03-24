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Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma yaşlıları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma yaşlıları ziyaret etti

Son dakika haberler... Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, il genelindeki birçok yaşlıyı evinde ziyaret etti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, il genelindeki birçok yaşlıyı evinde ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 18-24 Mart Dünya Yaşlılar Günü ve Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, kent genelindeki bir çok yaşlıyı evinde ziyaret etti.

Ekipler yine hafta boyunca da yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki yaşlı vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek günlerini kutladı.

Kutlamalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren yaşlılar ise, jandarma personeline teşekkür etti. - BİNGÖL

Son dakika haberi | Bingöl'de jandarma yaşlıları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Mart, Yerel, Haberler

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