Son dakika haberi! Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı. Vatandaş tepkili.

Bilecik'te; Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile saç, sakal yıkama 60 TL iken 80 TL'ye yükseltildi. Sadece saç kesme (makas ile) 40 TL iken 50 TL'ye, yine saç kesme (makine ile) 35 TL iken 45 TL'ye yükseltildi. Sadece sakal tıraşı ise, 15 liradan 20 TL'ye yükseltildi.

"TÜRK MİLLETİNİN, KENDİ BERBERİ KENDİSİ OLDU"

"Ben geçtiğimiz yıl pandeminin başında makine almıştım, saç ve sakal tıraşımı da kendim oluyorum" diyen Mehmet Erdem isimli vatandaş zamlara ilişkin şöyle konuştu:

"Ülkemizde her gün her şeye zam geliyor. Berberlere de zam gelmesi normal. Ama vatandaşlar bu zamlar karşısında kendi çarelerini üretmeye başladılar. Ben geçtiğimiz yıl pandeminin başında makine almıştım, saç ve sakal tıraşımı da kendim oluyorum. Ekonomik kriz olduğundan beri Türk milletinin, kendi berberi kendisi oldu. Kimyager oldu, fırıncı oldu, evinde kendi ekmeğini yapıyor. Biliyorsunuz 2 gün önce ekmeğe zam geldi yeniden. Allah kolaylık versin."

Bekir Saraç isimli vatandaş ise saç ve sakal tıraşı zamlarına ilişkin, "Normal zam gelmesi. Bir ekmek 4 lira, bir simit 4 lira, bir çay 3 lira olursa 80 lira normal" dedi.

"3 AYDA BİR SAÇ TARAŞI OLUYORUM ŞİMDİ 5 AYDA BİR SAÇ TIRAŞI OLACAĞIM"

Vatandaş Erhan Toka ise şunları söyledi:

Tabii esnaf gözüyle bakarsanız onlarda haklı. Maliyet gidilerine zam geldiklerini söylüyor arkadaşlar. Ama bizim açımızdan düşünürsek; ben 3 ayda bir saç taraşı oluyorum şimdi 5 ayda bir saç tıraşı olacağım. Ayda iki defa berbere gidip sakal tıraşı oluyorsam şimdi bir defa gideceğim. Dolayısıyla biz memnun değiliz ama berber ve kuaför arkadaşlarında memnun olduklarını zannetmiyorum."

"ŞU AN 300-350 LİRA 400'DEN AŞAĞIYA FATURA GELMİYOR"

Erkan Gökdemir isimli berber ise, "Jiletlerimize, sabunumuz yani bizim kullandığımız tüm malzemelere sürekli zam geliyor. Bu malzemeler yurt dışından geliyor. Hani bizde malzemecilerimize bunu dile getiriyoruz, "Bu artışlar neden?" dolarla geldiği için bu şekilde. Faturalarda yüksek gelmeye başladı. Ben geçen sene 150 lira fatura öderken şu an 300-350 lira 400'den aşağıya fatura gelmiyor. En düşük benim ödediğim elektrik faturası 300 lira. Yani jölelerimiz olsun bunlar dışarıdan bakıldığında aslında çok ufak tefek şeyler olarak gözüküyor ama biz toptan aldığımız için, biz sürekli de bu malzemeleri kullanıyoruz. Biz de istemiyoruz tabi zamlar yapılmasını ama bizi de çok etkiliyor bu durum o yüzden bu zamların yapılması bizim tarafımızdan daha iyi oldu. Tabi tıraşa gelen müşterilerimiz ayda 2 sefer tıraş olacağına şu anda ayda bir sefere çevirir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Saç kesimi

*Mehmet Erdem

*Bekir Saraç

*Erhan Toka

*Berber Erkan