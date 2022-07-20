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Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

Son dakika haber... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

Kayseri'nin gençlerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Türkiye'de büyük bir başarıya daha imza atmış durumda. Maşallah birinciler, ikinciler Kayseri'den çıktı. Hepsi de Melikgazi bölgesinden. YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun kardeşimiz büyük bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Mezun olduğu Final Okulları'na ve kendisini yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İnşallah istediği bölümü ve üniversiteyi kazanır ve orada eğitim hayatına devam eder. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, misafirperverliği için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Türkiye Kayseri Yerel Haberler Son Dakika

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