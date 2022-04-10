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Son dakika haberi... Başkan Bakkalcıoğlu'ndan polislere kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Başkan Bakkalcıoğlu'ndan polislere kutlama

Son dakika haber... Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevleri başındaki polislerin Polis Haftalarını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, görevleri başındaki polislerin Polis Haftalarını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu iftardan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte polislerle bir süre görüşerek sohbet etti, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftasını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu ilçenin güvenliğini sağlayan polislerin görevlerini zor şartlarda yerine getirdiklerini belirterek "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlu olsun. İç güvenliğimizin teminatı olan Emniyet teşkilatı ve polisimiz; göz bebeğimiz ve gururumuzdur. İyi ki varsınız" dedi. - BİLECİK

Son dakika haberi... Başkan Bakkalcıoğlu'ndan polislere kutlama

Son dakika haberi... Başkan Bakkalcıoğlu'ndan polislere kutlama

Son dakika haberi... Başkan Bakkalcıoğlu'ndan polislere kutlama

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polis, Türk, Yerel, Haberler

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