Son dakika haberi... Başkan Atabay, Zabıta Müdürüne Silahlı Saldırıyı Kınadı: 'Saldırılar Görev Yapmamızı Engelleyemez'

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "Bize karşı yapılan bu menfur saldırıların hiçbirisi bizim görev yapmamızı engellememiş ve engelleyemeyecektir" dedi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, bugün sabah saatlerinde çocuğuyla birlikte evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahısların saldırısı sonucu yaralanan Hacıfettahoğlu, hastaneye kaldırıldı. Açılan beş el ateş sonucu vücuduna üç mermi isabet eden Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırı sonrası, ilk açıklama Başkan Atabay'dan geldi. Didim Belediyesi Hizmet Binası'nda basın toplantısı yapan Atabay, Müdür Hacıfettahoğlu'na karşı düzenlenen saldırıyı kınadı. Geçmişte kendisine ve belediye görevlilerine yönelik yapılan saldırıları hatırlatarak, bu olayların görevlerini yapmalarına engel olmayacağını vurgulayan Atabay, şunları söyledi:

"SALDIRILAR GÖREV YAPMAMIZI ENGELLEYEMEZ"

"Bu saldırı, düzeni korumak için mücadele eden resmi belediye görevlilerine yapılan ne ilk ne de son saldırıdır. Bu mücadele, rant elde etmek için şehrin her tarafına saldıran insanlarla şehrin kolluk kuvvetlerinin yaptığı mücadeledir. Tabii ki bu işlerin çözümü bu değildir; insanlara pusu kurarak, saldırararak, ateş ederek hatta öldürerek veya öldürmeye teşebbüs ederek hiç kimseyi korkutamazlar. Bu ülke demokrasi ile yönetilen, kanunlarla şekillendirilmiş, bu yaşam tarzını benimsemiş laik bir cumhuriyet, laik bir devlettir. Bize karşı yapılan bu menfur saldırıların hiçbirisi bizim görev yapmamızı engelleyemez.

Biz yetkimizi kanunlardan, gücümüzü halktan alıyoruz ve şekillendirilmiş bir çerçeve içerisinde yaptığımız görevimizi bugüne kadar yaptık, bugünden sonrada yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçmişte de şahsım dahil olmak üzere birçok arkadaşımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, daha evvelden yine zabıta müdürümüze ve zabıta görevlilerimize bu ve buna benzer saldırılar oldu ama biz görevimizi yapmaya aynı kararlılıkla ve aynı azimle devam ediyoruz, görevimizi bir başkasına devredene kadar da devam edeceğiz. Bizden aldıkları bayrağı eminim ki onlarda aynı şekilde, aynı titizlilikle taşımaya devam edeceklerdir.

"BU OLAY MÜNFERİT GÖRÜLMEMELİ"

Emniyet Müdürümüz ile görüştüm, kamera kayıtları var elde, gerek sokaktan gerekse de Zabıta Müdürümüzün oturduğu evden sabit kameralardan kayıtlar var, çalışmalarına devam ettiklerini söylediler. Fail veya failler en kısa süre içerisinde yakalanıp adalete teslim edilecektir. Bizim adaletten isteğimiz şudur; bu tip olayları münferit olaylar olarak görmeyip yapılmış ve devam edecek olaylar şeklinde düşünülüp halkın menfaatine çalışan insanların bir nebze korunabilmesi ve kendini daha güçlü hissedebilmeleri için gereken cezanın titizlikle verilmesidir.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Adalete her zaman güveniyoruz. Her zaman söyledik; bu görevleri yaparken adaletten başka güvenebileceğiz, sığınabilceğimiz bir nokta yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir, biz buna inanıyoruz. Failin veya faillerinde yakalanıp en kısa süre içerisinde yargılanmalarını ve hüküm giymelerini istiyoruz. Tabii ki söz adaletindir ama bizim isteğimiz bu doğrultudadır, kamunun vicdanı da bunu istemektedir."

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Atabay, basın açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"MÜDÜRÜMÜZE GEÇMİŞ OLSUN"

"Müdürümüz ile hastanede görüştüm. Çok kısa bir mesafeden ateş edilmiş ve yanında çocuğu varken yapılmış bu iş. Bu da ayrı bir vicdansızlık. Bir ayağında iki, öbür ayağında bir kurşun yarası var. Hastaneden ve başhekimimizden aldığımız bilgiye göre hayati tehlikesi yok. Kendisi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, orada kontrolden geçirilecek ve büyük ihtimalle hassas bir ameliyat gerekecek. Bir kez daha müdürümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."