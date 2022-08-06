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Son dakika haberi | "Başakşehirli" hem eğlendiriyor hem kazandırıyor

Son dakika haberi | 'Başakşehirli' hem eğlendiriyor hem kazandırıyor

Son dakika habere göre Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri için Başakşehir Millet Bahçesi'nde eğlenceli bir etkinlik alanı hazırladı.

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Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri için Başakşehir Millet Bahçesi'nde eğlenceli bir etkinlik alanı hazırladı. "Başakşehirli" mobil uygulaması ile girilen Mobil Etkinlik Çadırı'nda ilçe sakinleri, oyun oynayarak puan kazanıyor ve topladıkları puanlarla sürpriz hediyelerin sahibi oluyor.

Teknolojinin şehri Başakşehir'de, yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "Başakşehirli" mobil uygulaması ile şehrin tüm kapıları ilçe sakinleri için açılıyor. Hizmeti daha hızlı ve kolay hale getiren uygulamada kullanıcı sayısı 100 bine ulaştı.

Eğlencenin yeni adresi: Mobil Etkinlik Çadırı

Başakşehir Belediyesi, a'dan z'ye kadar tüm belediyecilik hizmetlerini bir araya getiren Başakşehirli mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 100 bine ulaşmasının ardından, kullanıcılar için Başakşehir Millet Bahçesi'nde Mobil Etkinlik Çadırı kurdu. Başakşehirli uygulamasını kullanan ilçe sakinleri, etkinlik alanında eğlenceli oyunlar oynanarak puan kazanıyor ve topladıkları puanlarla birbirinden güzel hediyeler kazanıyor.

Eğlence ve sürpriz hediyeler bir arada

Mobil Etkinlik Çadırı, her akşam binlerce Başakşehirli'yi ağırlıyor. 7'den 70'e alana gelen tüm Başakşehirliler oyunlara katılıyor. Etkinlik alanını beğenen ve memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini ileterek bu tarz etkinliklerin sürdürülmesini talep etti. Her gün 18.00 ila 23.00 saatleri arasında açık olan etkinlik alanı ile Başakşehirliler, eğlenceyi sürpriz hediyelere çevirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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