Son dakika haberi | Bandırma'da Şehitlik Ziyareti Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilçe şehitliği ziyaret edildi. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal 6. Ana Jet Üssü Tuğgenaral Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Belediye Başkan Vekili Fatma Salı Sibel Karabacakoğlu, ilçe şehitliğindeki mezarlara karanfil bıraktı. Protokol, şehit yakınlarına tekrar başsağlığı diledi. Ziyarette tüm şehitlerin anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duaların ardından şehitliklerin mezarları tek tek dolaşıldı ve karanfiller bırakıldı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Balıkesir Pilot Yerel Haberler Son Dakika

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