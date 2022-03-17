Son dakika haberi... Balıkesir'de görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdal Yetiş, müdahale ettiği bir olay sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Şehit Polis Erdal Yetiş için Emniyet Müdürlüğünde saat 16.00'da tören yapılacak.

Önceki gün Çanakkale-İzmir Karayolu üzerindeki altgeçit çevresinde bir olaya müdahale ederken kalp krizi geçiren 52 yaşında 2 çocuk babası Erdal Yetiş, tedavi altına alındığı Edremit'teki özel hastanede bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu. Yetiş'in ölümü, Emniyet Müdürlüğü çalışanlarını ve sevenlerini üzdü. Erdal Yetiş, Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazı sonrası Geriş Mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel