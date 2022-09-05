Son dakika haberi... Araştırmacı-Yazar Aytekin Aytekin'in İsmi Safranbolu'da Ölümsüzleşti

Safranbolu Belediye Meclisi'nin kararı ile araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin'in ismi, ömrünü adadığı, çok sevdiği Safranbolu Tarihi Çarşı'daki Kültür Merkezi'ne verildi.

Safranbolu Belediye Meclisi'nin son toplantısında, geçen aylarda yaşamını yitiren ve Safranbolu üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle "Safranbolu'nun Kent Bilgesi" olarak anılan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin'in isminin Kültür Merkezi'ne verilmesi kararlaştırıldı.

İlk kez Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme gelen konu, Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonu'na havale edilmişti. 31 Ağustos'ta toplanan Komisyon'un raporu, Eylül ayı meclis toplantısında oybirliği ile kabul edildi. Alınan Meclis kararına göre; Safranbolu Belediyesi'nin Tarihi Çarşı'daki kültür merkezinin adı Aytekin Kuş Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi oldu.

Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı:

"23.06.2022 tarihinde vefat eden, ilçemizin yetiştirdiği değerli araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin'in isminin, tesis, cadde veya sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; 1947 yılında ilçemizde doğan, ilçemizin tanıtımında büyük rol oynamış, Safranbolu hakkında gelecek nesillere birçok yazılı ve görsel doküman bırakmış, tam bir Safranbolu sevdalısı, Safranbolu'nun tarih hafızası, gönüllü turizm elçisi olan Aytekin Kuş'un isminin, Belediyemiz Tarihi Çarşı mevkiinde Babasultan Mahallesi 382 ada 4 parselde bulunan SAKEM binasına verilerek Aytekin Kuş Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi olması, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur."

Mecliste teklifi gündeme getiren Belediye Başkanı Elif Köse ise "Aytekin ağabey, Safranbolu'muz için çok önemli bir değerdi. Onun özenerek yaptığı çalışmalar ile bıraktığı arşivin yanında, bizlere verdiği desteği unutamayız. Kibar tarzıyla yaptığı yol gösterici önerilerini hep değerlendirdik. O, her zaman Safranbolu'nun iyiliğini istedi. Safranbolu aşkıyla çalışan yöneticiler olarak, biz de onun isminin hafızalara kazanmasını istedik. Bu vesile ile rahmetli Aytekin ağabeyi bir kez daha özlemle anıyorum" dedi.