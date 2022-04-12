Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

Son dakika haber: AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönünü dolayısıyla şehrin önemli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönünü dolayısıyla şehrin önemli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti.

AKUT Eskişehir ekibinin geleneksel hale getirdiği polis ziyareti, bu yıl da farklı yerlerde bulunan nöbet noktalarında yapıldı. Ziyaretleri sırasında AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, her türlü hava şartında görevi başında kentte ve ülkede suça geçit vermeyen Türk polisine teşekkürlerini iletti. Polislerin 177'nci yılının kutlandığı ziyarette, tatlı ikramında da bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

Son dakika haberi: AKUT Eskişehir'den nöbet tutan polislere ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Arama Kurtarma, Eskişehir, Polis, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title