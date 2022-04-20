Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı - Haberler

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Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ahlatlı şehitler kabirleri başında anıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitler "14-20 Nisan Şehitler Haftası" dolayısıyla kabirleri başlarında anıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitler "14-20 Nisan Şehitler Haftası" dolayısıyla kabirleri başlarında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim'in okunması ve okunan hatmi şeriflerin bağışlanma duasının yapılmasıyla sona erdi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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