Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi için askeri tören Yerel Haberler Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Eroğlu için askeri tören düzenlendi. Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Eroğlu için askeri tören düzenlendi. Bolvadin'e bağlı Dişli Kasabası Çarşı Camii'nde düzenlenen törende, Bolvadin İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu tarafından kıldırılan namaza, Bolvadin Kaymakam'ı Taner Bolat, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Bolvadin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve vatandaşlar katıldı. Gazi Eroğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Eroğlu Karahisar Hisarcık Kıbrıs Yerel Haberler Son Dakika

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