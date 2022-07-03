AFAD gönüllüleri selin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışıyorlar

KASTAMONU - Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yerin su ve balçıkla kaplandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllüleri, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bu sel felaketinde de bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. AFAD gönüllüleri, ev ve iş yerlerini kazma küreklerle çalışarak temizlik yapıyor. Evlerin altındaki balçık ve suyu çıkartan gönüllüler, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.

"Gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunuz"

AFAD gönüllüsü Zarife Nur Sarısoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmeyi sevdiklerini ifade ederek, "Konya'dan katılıyoruz geçen senede Sinop Ayancık'ta görev almıştım. Bu seferde Bozkurt Kastamonu'da görev alıyoruz. Konya'dan 150 kişi geldik. Hepimiz AFAD gönüllüsüyüz. Öğrenciyim kendim gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Burada insanların acısına ortak oluyoruz. Onların dertlerine ortak olduğumuz zaman onları anlayabildiğimiz zaman onlar mutlu oluyor ve gerçekten bununla gurur duyuyoruz. Hepimiz burada gönüllü olarak çalışmaktan çok memnunuz" dedi.

"Hiçbir şekilde kazancımız çıkarımız yok"

Gönüllüğünün temelinde hiç bir maddi kazanç ve çıkarın olmayışından bahseden Mustafa Çetin, "Bu sene üniversite sınavından çıktım. Benim asıl amacım burada Allah rızası ne olursa olsun iyi bir insan olduğumu düşünüyorum her zaman. Burada insanların ihtiyacı var. Yarın başka bir şehirde olur yarında oraya gideriz. Burada bizim asıl niyetimiz iyilik. Hiçbir şekilde kazancımız çıkarımız yok. Gönüllülüğün temeli de zaten bu" diye konuştu.

"Eve giremeyen insanlara yardım ediyoruz"

Mustafa Alkan ise "Burada göçük altında kalan malzemeleri çekiyoruz. Eve giremeyen insanlara yardım ediyoruz. Evlerin binaların girişlerini açıyoruz. Evlerin altında çok fazla balçıklar var. Evlerin birinci katları neredeyse tavana kadar su olmuş balçık olmuş. İnsanların eşyaları hep içeride kalmış. Elimizden geldiği kadar onları çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.