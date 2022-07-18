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Son dakika haberi! ABD'de silahlı saldırılara kurşun geçirmez kabin önerisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! ABD'de silahlı saldırılara kurşun geçirmez kabin önerisi

Son dakika haberlerine göre ABD'de silahlı saldırılara çözüm olarak okullara kurşun geçirmez kabin yerleştirme önerisi gündeme geldi.

ABD'de silahlı saldırılara çözüm olarak okullara kurşun geçirmez kabin yerleştirme önerisi gündeme geldi.

ABD'de son zamanlarda artan silahlı saldırıların ardından okullara kurşun geçirmez kabin yerleştirme önerisi gelmeye başladı. ABD'nin Florida eyaletindeki kurşun geçirmez kabin üreten bir firma, okullara söz konusu kabinlerin yerleştirilmesinin öğrencilere üst düzey bir koruma sağlayacağını belirtti. Firma, kurşun geçirmez kabinlerin yalnızca okullarda değil, işletmelerin ve devlet yetkililerinin korunmasını için de kullanılabileceğini bildirdi.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yayınlanan soruşturma raporunda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarılmıştı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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