Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi - Haberler

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Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

Gelen son dakika haberlerine göre Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Yerel, Haberler

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