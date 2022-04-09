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Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
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Son dakika haberler... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan inen çığ yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağdan inen çığ yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı yağışlar ve Suriye'den kaynaklı toz bulutları etkisini sürdürürken, dün öğlen saatlerinde yerine yoğun yağışlara bıraktı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyü yolunda yoğun yağışlardan dolayı çığ indi. Çığın inmesi şans eseri hemen yanında bulunan dereye düşerek yola gelmesini engellendi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar çığın inme anını saniye saniye çekerek cep telefonlarına kaydettiler.

Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

Son dakika haber... Yüksekova'da çığın inme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Haberler

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