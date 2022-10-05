Son dakika haber: Yozgat'ta Doğal Gaz Patlamasında Bina Çöktü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ocak üzerinde bırakılan çaydanlığın taşıp, ocağı söndürmesi sonucu oluşan gaz sıkışması ile meydana gelen patlamada çöken iki katlı binanın enkazı altında kalan aynı aileden biri çocuk 3 kişi kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi sınırında yer alan Gültepe Mahallesi'ndeki iki katlı binanın üst katında tek başına yaşayan Ayşe Uçar isimli kadın, su doldurduğu çaydanlığı ocağı koyup, altını açtıktan sonra bakkala ekmek almaya gitti. Binanın alt katında ikamet eden Yorulmaz ailesinin fertlerinin ise evde oldukları kaydedildi. Ocaktaki çaydanlığın kaynayıp, taşması sonucunda ocağın söndüğü, gaz sıkışmasının meydana gelerek büyük bir gürültü ile patladığı aktarıldı. Binanın alt katında ikamet eden İhsan Yorulmaz, karısı Fatma Yorulmaz ve 4 yaşındaki kızları A.H., patlamada çöken iki katlı binanın enkazı altında kaldı. Baba İhsan Yorulmaz kendi imkanlarıyla binadan çıkıp, ardından da karısı Fatma'yı çıkarttı. Başka bir odada uyuyan kızlarına ise ulaşamadı. Olay mahalline gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda küçük kız da kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"DOĞAL GAZ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile birlikte olay mahalline giderek, incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz" diyen Vali Polat, olayla ilgili inceleme çalışmalarının devam ettiğini, patlamanın gerçek nedeninin hazırlanacak raporlardan sonra ortaya çıkacağını bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybının bulunmadığını aktaran Vali Polat, "Çocuğumuz da enkaz altından az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık durumları iyi. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır" dedi.