Son dakika haber: Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat
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Son dakika haberine göre Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat Kastamonu'da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat
KASTAMONU - Kastamonu'da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Saraçlar Mahallesi'ndeki polisevinde nöbet tutan polis memuru, ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Bir süre tilkiyi gözetleyen polis memuru, yanına çağırdığı tilkiye yiyecek verdi. Bir süre ormanlık alanda gezinen tilki, ardından gözden kayboldu. Polis memuru, tilkiyi beslediği anları ise cep telefonu ile görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel