Son dakika haber | Van polisi boğulmalara karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri: Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesi halk plajı ve sahil bandında bulunan vatandaşları "Boğulma tehlikesinden ve akıntıdan kurtulma yöntemleri" hakkında bilgilendirerek, broşür dağıttı. - VAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel