Son dakika haber | Van polisi boğulmalara karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor Son dakika haberleri: Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı Van Gölü sahilinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesi halk plajı ve sahil bandında bulunan vatandaşları "Boğulma tehlikesinden ve akıntıdan kurtulma yöntemleri" hakkında bilgilendirerek, broşür dağıttı. - VAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Van Emniyet Müdürlüğü Van Gölü Yerel Haberler Son Dakika

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