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Son dakika haber: Vali Öner'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Vali Öner'den şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haberine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte şehit aileleri ve gazi ziyaretinde bulundu.

Ardahanlı Şehitler İlhami Görmüş ve Engin Türe'nin aileleri ile Kıbrıs Gazisi Nedim Morkoç'u ziyaret eden Vali Öner, aile fertleriyle bir süre görüşüp, bayramlarını tebrik etti.

Şehit ve Gazi aileleri ile bir süre görüşen Vali Öner, şehitlerin ailelerinin kıymetli bir emanet olduğunu belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman Şehit ailelerimiz ve Gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden Gazilerimiz ve hayatta olan Gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, Gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Ardahan Yerel Haberler Son Dakika

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