Son dakika haber... Vali Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehit Hasan Bayır'ın ailesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, 1976 yılında İstanbul'da askeri göreve giderken şehit düşen Hasan Bayır'ın ailesini şehadetinin sene-i devriyesinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Kızılkaya'ya eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti. Ziyarette şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, ailelere başsağlığı dileklerini ileterek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek dua ettiler. Devletin, vatanın bölünmez bütünlüğü için şahadet şerbeti içmiş şehitlerin emanetlerine sahip çıktığını belirten Vali Kızılkaya, "Şehit ailelerimizin acılarını paylaşıyoruz. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimiz, Türk milletinin onuru, şerefi ve gururudur" diye konuştu. Şehit ailesi ise devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, ziyaretleri için Vali Kızılkaya'ya teşekkür ettiler. - BİLECİK