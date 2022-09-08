Son dakika haber... Vali Kızılkaya şehit ailesini ziyaret etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1985 yılında Van'da vatani görevini yaparken şehit düşen Münür Kopuk'un annesi Ayşe Hanımı şehadetinin sene-i devriyesinde ziyaret etti.

Vali Kızılkaya'ya ziyarette eşi Nurten Kızılkaya eşlik etti. Şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, "Türk milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların emanetleri olan eşlerinin mutluluğu ve huzuru için devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Ziyaretlerimiz ile sürekli olarak şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin yanlarında olmaya çalışacağız" dedi.

Vali Kızılkaya, bütün şehitler için Allah'tan rahmet dileyerek dua etti.

Şehidin ailesi Vali Kızılkaya'nın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK