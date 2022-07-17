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Son dakika haber: Vali Kızılkaya'dan şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Vali Kızılkaya'dan şehit ailesine ziyaret

Son dakika haberler... Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret ederek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, şehit ailesini ziyaret ederek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Kema Kızılkaya, 1995 yılında şehit olan Ayhan Ünver'in Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan annesi Safinaz ve babası İsmet Ünver'i evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehidin ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Kızılkaya'ya teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa Bilecik Yerel Haberler Son Dakika

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