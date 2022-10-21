Son dakika haber | Vali Atay, şehit annesinin ailesine başsağlığı diledi Yerel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit Jandarma Er İsmet Özata'nın vefat eden annesi Saniye Özata'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit Jandarma Er İsmet Özata'nın vefat eden annesi Saniye Özata'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bingöl'de 1992 yılında bölücü terör örgütü üyeleri ile girilen çatışmada şehit olan Düzceli Jandarma Er İsmet Özata'nın annesi Saniye Özata hayatını kaybetti. Vali Cevdet Atay, Saniye Özata'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kurum amirleri ile birlikte Gölyaka'da yaşayan Özata ailesine başsağlığı dileklerini ileten Atay, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Düzce Yerel Haberler Son Dakika

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