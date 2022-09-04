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Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Yerel Haberler

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ile yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ile yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A. (44) ve A.A. (48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A. ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Yerel Haberler

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