Son dakika haber: Uşak'ta Polis Haftası etkinlikleri

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası kutlama programında İl Emniyet Müdürlüğü çelenk sunumu gerçekleşti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü ve 4 - 10 Nisan Polis Haftası dahilinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumuna İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Jandarma Yarbay Arslan Akpınar, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, emniyet mensupları ve jandarma personeli katıldı. Tören Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - UŞAK