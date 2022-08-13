Son dakika haber: Uşak Jandarma Alay Komutanı değişti Son dakika haber... Uşak'ta 3 yıldır görev yapan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç, Düzce'ye atandı. Uşak'ta 3 yıldır görev yapan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç, Düzce'ye atandı. Kılıç'ın yerine Kıdemli Albay Fahri Semiz görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kars Jandarma Alay Komutan Yardımcısıyken 28 Ağustos 2019 tarihinde Uşak İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Murat Kılıç Düzce'ye atandı. Kılıç'ın yerine Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Düzce Uşak Yerel Haberler Son Dakika

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