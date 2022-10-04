Son dakika haber: TUSAŞ: "Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdi feshedildi" Yerel Haberler Son dakika haberleri: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Onur Şener Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber: TUSAŞ: 'Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdi feshedildi' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.