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Son dakika haber: TUSAŞ: "Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdi feshedildi"

Yerel Haberler

Son dakika haber: TUSAŞ: 'Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdi feshedildi'

Son dakika haberleri: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Onur Şener Yerel Haberler Son Dakika

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