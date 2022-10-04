Son dakika haber: TUSAŞ: "Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdi feshedildi"
Yerel Haberler
Son dakika haberleri: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel