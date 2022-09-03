Son dakika haber! Turgutlu'da Şenlikler Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesiyle Devam Ediyor

Son dakika gelişmesine göre Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, Geleneksel Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesi ile devam edecek.

Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, Geleneksel Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesi ile devam edecek.

Rahvan At Yarışları, 4 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etap'ta gerçekleşecek. Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesi ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

"Birlikte Oynayalım" Müzikli Danslı Sokak Tiyatrosu ekibi, 4 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Selvilitepe Mahallesi, saat 18.00'de Subaşı Meydan Parkı, saat 19.00'da ise Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Parkı'nda çocuklarla bir araya gelecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde geleneklerimizi yaşatmaya ve bizi biz yapan kültürlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi 4 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğimiz Geleneksel Rahvan At Yarışları ile Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesine davet ediyorum" dedi.