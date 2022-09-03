Son dakika haber: Trafikte, zaman ve para kazandıran hamle

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir yolu üzerine yaptırılan üst geçitlerin tamamlanmasıyla yaya geçişlerinde kullanılan bas-geç sinyalizasyon uygulaması kaldırıldı. Çift yönlü olarak günlük 90 bin aracın kullandığı yolda 1 dakikalık ışıkta bekleme süresi boyunca bin 800 litre yakıt tasarrufu sağlandığı ve yıllık 1.633.680 gram karbondioksit salınımının önüne geçildiği hesaplandı.

Bursa'da köprü ve kavşaklar, yeni yollar, yol genişletme çalışmaları ve raylı sistem yatırımları ile trafiğin sorun olmaktan çıkması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan trafik seyrinin artması ve yaya güvenliğinin sağlanması adına yeni hamleleri devreye alıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İzmir yolu Ürünlü ve Alaattinbey arasında yaya geçişi için kullanılan bas-geç sinyalizasyon uygulamasının trafik akışını yavaşlattığını tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yaya üst geçitleriyle hem yaya güvenliğini sağladı hem de trafik akışını hızlandırdı. Asansörlü olarak son derece konforlu şekilde yapılan ilk üst geçidin kullanılma açılmasıyla birlikte bu noktadaki bas-geç sinyalizasyon sistemi kaldırıldı. Böylelikle trafik akışı kesintiye uğramazken, yayaların da güvenli şekilde karşıya geçmelerine imkan sağlandı. Son düzenlemelerin yapıldığı ikinci üst geçit de önümüzdeki günlerde devreye alınacak ve buradaki sinyalizasyon sisteminin kaldırılmasıyla İzmir yolunda kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Büyük tasarruf

He ne kadar yapılan çalışma basit bir yaya üst geçidi gibi görünse de trafikte 1 dakikalık duraklamanın kaldırılmasıyla bile önemli bir yakıt tasarrufu sağladığı aynı zamanda önemli bir çevreci hamle olduğu rakamlarla tespit edildi. Yapılan sayımlarda yolun çift yönlü olarak günde 90 bin araç tarafından kullanıldığı belirlendi. Rölantide çalışan bir aracın saatte ortalama 1,2 litre, 1 dakikada ise 0,02 litre yakıt harcadığı göz önünde bulundurulduğunda, 90 bin aracın bu bekleme süresi içinde 1800 litre yakıt harcadığı hesaplandı. Dizel ve benzinin ortalama fiyatının 25,15 TL olarak belirlenmesi halinde bu bir dakikalık bekleme süresinde toplam 45 bin 270 TL, yılda ise 16 milyon 297 bin 200 TL'lik harcamanın önüne geçilmiş oldu.

Bunun yanında 3,78 litre benzinin 8,887 gram, 3,78 litre mazotun ise 10,180 gram karbondioksit salınımı yaptığı, 1 dakikalık bekleme süresinde harcanan 1.800 litre yakıtta ise günlük 4.538 gram, yıllık ise 1.633.680 gram karbondioksit salınımının önüne geçildiği hesaplandı.

Yatırımlar sürüyor

Yatırım bütçesinde aslan payını ulaşıma ayırdıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bir taraftan yol genişletme ve yeni yol açma çalışmaları devam ederken diğer taraftan da mevcut yollarda trafik akışını hızlandıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Mudanya kavşağı üzerine yaptığımız atlama köprüleri tamamlandı. Yine Hayran Caddedeki yol genişletme çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Acemler Kavşağı arkasında Yunuseli bağlandığı köprüsü çalışmalarına başladık. Bu büyük yatırımlarımız devam ederken yaya geçişleri için İzmir yolu üzerinde trafik akışını kesen sinyalizasyon sistemi sorununu da ortadan kaldırıyoruz. Yaya üstgeçitlerimizden birini devreye aldık ve bu noktadaki sinyalizasyon kaldırıldı. Diğer üst geçidimiz de kısa zamanda tamamlanacak. Böylelikle İzmir yolu üzerinde trafik akışı artık kesintiye uğramayacak" dedi. - BURSA