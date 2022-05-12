Son dakika haber! Trafik Haftası dolayısı ile kazazede ziyareti yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Trafik Haftası dolayısı ile bir kazazedeyi ziyaret ettiler.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Bircan Zeybek, görevli trafik personeliyle birlikte 2021 yılı Ekim ayında çevre yolunda trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Fatih Sağır'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel