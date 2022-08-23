Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Toplum destekli polislerden anlamlı ziyaret

Yerel Haberler

Son dakika haber: Toplum destekli polislerden anlamlı ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'ta eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'ta eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri toplumun güvenliği ve huzuru için düzenlediği çalışmalara hız kesmeden devam etti. Ekipler, bu çerçevede Uşak'ta faaliyet göstere Karaağaç Özel Eğitim Okulu'na giderek özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden ekipler çocukların derslerine de katılarak derse renk kattı.

Polis ekipleri okuldan ayrılmadan önce de Türk Polisi'nin her zaman vatandaşın ve çocukların dostu olduğunu, ihtiyaç durumunda kendilerine ulaşmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title