Son dakika haber... Tekirdağ'da Göreve Başlayan İtfaiye Erleri Yemin Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin yemin töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne aday memur olarak yerleştirilen ve zorunlu eğitimleri başarı ile tamamlayarak asli memurluğa atanan 50 itfaiye erinin yemin töreni yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası çok amaçlı salonda gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, itfaiye erlerinin çok önemli ve hayati bir görevi üstlendiklerini belirterek, "2014 yılından bu yana itfaiyecilik alanında önemli atılımlar ve yenilikler yaptık. İtfaiye istasyonlarımızı günümüz teknolojisine uygun modern ekipmanlarla donattık. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz vakalara müdahale konusunda dünya standartlarını yakalamış durumda. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. İtfaiyecilik büyük sorumluluk gerektiren, kutsal bir vazifedir. Bu önemli vazifeyi üstlenen itfaiye erlerimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Törende Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik de bir konuşma yaparak, göreve başlayan itfaiye erlerine başarılar diledi.

Tören, konuşmaların ardından itfaiye erlerinin yemin ederek göreve başlaması ile son buldu.