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Son dakika haber: Tekirdağ'da 50 itfaiye eri Türk bayrağına el basarak yemin etti

Yerel Haberler

Son dakika haber: Tekirdağ'da 50 itfaiye eri Türk bayrağına el basarak yemin etti

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da 50 itfaiye personeli, Türk bayrağına el basıp yemin ederek göreve başladı.

Tekirdağ'da 50 itfaiye personeli, Türk bayrağına el basıp yemin ederek göreve başladı.

Tekirdağ'da itfaiye eri alımı çerçevesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre 2020 yılında yapılan uygulama ve mülakat sonucunda aday memur olarak yerleştirilen 50 itfaiye eri personeli, adaylık sürecindeki zorunlu eğitimleri başarı ile tamamlamalarının ardından asli memurluğa atandı. Düzenlenen yemin töreninde itfaiye erleri ay yıldızlı Türk bayrağına el basarak, görevi layıkıyla yerine getireceklerine dair yemin etti. Törende Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik de bir konuşma yaparak, göreve başlayan itfaiye erlerine başarılar diledi. Tören, konuşmaların ardından itfaiye erlerinin yemin ederek göreve başlaması ile son buldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ İtfaiye KPSS Yerel Haberler Son Dakika

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