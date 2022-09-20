Son dakika haber | Tarsus Belediyesi'nin Tarımsal Üretim Çalışmaları ile Hem Çiftçi Hem de Kent Kazanıyor

Son dakika haberine göre Tarsus Belediyesi, hem belediyeye ait arazilerde hem de belediye tesisleri içinde bulunan fidanlık alanında üretim yapmaya devam ediyor. Alanda, deneme alanları, seralar, bitki analiz laboratuvarı, tıbbi aromatik bitki ve fide yetiştirme sahaları bulunuyor.

Tarsus Belediyesi, hem belediyeye ait arazilerde hem de belediye tesisleri içinde bulunan fidanlık alanında üretim yapmaya devam ediyor. Alanda, deneme alanları, seralar, bitki analiz laboratuvarı, tıbbi aromatik bitki ve fide yetiştirme sahaları bulunuyor.

Bir yandan belediye arazilerinde üretim işlemlerine devam eden Tarsus Belediyesi, bir yandan da belediye tesisleri içinde bulunan fidanlık alanında tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Biberiye, lavantin, lavanta, defne, kekik, mercan köşk, adaçayı, melisa ve türevlerinin yetiştiği alanda çoğaltma ve üretim işlemleri gerçekleştiriliyor. Burada çoğaltılan bitkiler üreticilere ulaştırılıyor.

ÜRETİCİYE DESTEK

Fidanlıkta bulunan deneme alanlarında çeşitli ürünler yetiştirilerek bölgeye uyumluluğu test ediliyor ve çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak ürünün çoğaltılması sağlanıyor. Seralarda ise fide olarak, karnabahar, lahana ve marul yetiştiriliyor.

Katma değeri yüksek olan tıbbı aromatik bitkilerin Tarsus genelinde üretim ve çoğaltımını sağlamak amacı ile çiftçilere yönelik projelerine de devam eden Tarsus Belediyesi, ürettiği fide ve fidanların dağıtımlarını ücretsiz olarak sürdürüyor.

Çiftçilerin güncel tarımsal gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve modern teknolojilerin kullanılmasını arttırmak için özellikle kırsal bölgelere gidilerek Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

TARSUS'A ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ KAZANDIRILIYOR

Tarsus çiftçisine alternatif ürünler sunmak için çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, tropikal iklim kuşağına uygun egzotik bir meyve olan pitayanın (ejder meyvesi) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde belediye fidanlığında ekimini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda olumlu sonuç alınan ejder meyvesinin alternatif tarım ürünü olarak bölgede çoğaltılmasını hedefleyen Tarsus Belediyesi çiftçilere fidan desteği sağlayıp üretimi arttırmayı amaçlıyor. Çeşitli alternatif ürünleri de deneme alanlarına eken Belediye, çiftçilere ek gelir sağlamayı hedefliyor.

BİTKİ ANALİZ LABORATUVARI İLE ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK SUNULUYOR

Tarsus Belediyesi ayrıca üreticilerin yüksek verim ile üstün kalitede ürün almasını sağlamak amacıyla belediye tesisleri içinde bulunan bitki analiz laboratuvarı ile bilinçli tarımsal üretime destek veriyor. Uzman ziraat mühendisleri, analizini yaptıkları toprak örneklerine göre özel bitki besleme programları hazırlıyor ve üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.