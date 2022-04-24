Son dakika haber: SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti - Haberler

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Son dakika haber: SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi'ndeki gösterisi nefes kesti

Son dakika haberi: Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerinde Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE (İHA) - Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerinde Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Morto Koyu'nda bulunan Şehitler Abidesi'ndeki anma programına katılan protokol üyeleri, tören sonunda seyir terasına geçerek Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu seyretti. F-16 savaş uçağının Şehitler Abidesi'nde yaptığı gösteri nefes kesti. Gösteri Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Kuvvetleri, Çanakkale, Binbaşı, Yerel, Haberler

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