Son dakika haber... "Soğukoluk Yaylasına yatırım yapın" çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... "Soğukoluk Yaylasına yatırım yapın" çağrısı

Son dakika haber... 'Soğukoluk Yaylasına yatırım yapın' çağrısı

Son dakika haberi... AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay turizminde önemli yeri bulunan Soğukoluk Yaylasına yatırım yapacak yatırımcıların önünü açacaklarını söyledi.

 - Güncelleme:

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay turizminde önemli yeri bulunan Soğukoluk Yaylasına yatırım yapacak yatırımcıların önünü açacaklarını söyledi.

Özel, yaptığı açıklamada, Soğukoluk Yaylasına otel ve benzeri yatırımcı bulunamadığını belirterek, yatırım yapacak iş adamlarının, bürokratik sorun yaşamayacağı sözünü verdi. Hatay'ın turizm bölgesi olan Arsuz ve Soğukoluk Yaylasına yatırımcı bulamadıklarını söyleyen Özel, "Bu bölgeye yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız. Biz istiyoruz ki burası güzel tesislere kavuşsun ve bu vesile ile istihdam alanı açılsın. Hatay'ın gastronomisini Belen'in Arsuz'un tanıtımını burada en güzel şekilde yapalım" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti Hatay Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title