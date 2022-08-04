Son dakika haber... 'Soğukoluk Yaylasına yatırım yapın' çağrısı

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay turizminde önemli yeri bulunan Soğukoluk Yaylasına yatırım yapacak yatırımcıların önünü açacaklarını söyledi.

Özel, yaptığı açıklamada, Soğukoluk Yaylasına otel ve benzeri yatırımcı bulunamadığını belirterek, yatırım yapacak iş adamlarının, bürokratik sorun yaşamayacağı sözünü verdi. Hatay'ın turizm bölgesi olan Arsuz ve Soğukoluk Yaylasına yatırımcı bulamadıklarını söyleyen Özel, "Bu bölgeye yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız. Biz istiyoruz ki burası güzel tesislere kavuşsun ve bu vesile ile istihdam alanı açılsın. Hatay'ın gastronomisini Belen'in Arsuz'un tanıtımını burada en güzel şekilde yapalım" dedi. - HATAY