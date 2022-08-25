Son dakika haber! Sinop'ta Damacana Suya Gelen Zamlardan Sonra Su Arıtma Cihazlarına Rağbet Arttı

MUSTAFA USTA

Damacana suya gelen zamların ardından vatandaşlar, su arıtma cihazlarına yöneldi. Sinop'ta arıtma sistemleri üzerine işletmecilik yapan Gökhan Eriş, bir damacananın 30-35 lira olduğunu belirterek, "Haftada 1 damacana içilse ayda 4 damacana ediyor, minimumdan hesapladığım zaman 120 lira yapar. Dolayısıyla insanların da artık arıtmaya yönelmeleri, arıtmayı seçmeleri daha cazip gelmeye başladı" dedi.

Sinop'ta damacana suyun fiyatının 30-35 liraya kadar çıkmasının ardından vatandaşların arıtma suya yöneldiği belirtildi. Arıtma sistemleri üzerine işletmecilik yapan Gökhan Eriş, bu yönelimin nedenlerini şöyle sıraladı:

"2-3 AYDAN BERİ BAYAĞI BİR RAĞBET VAR"

"Son zamanlarda zaten bilinir ki damacana sular olsun, hazır sular olsun fahiş fiyat artışları oldu. Dolayısıyla insanların da artık arıtmaya yönelmeleri, arıtmayı seçmeleri daha cazip gelmeye başladı. Yaklaşık 2-3 aydan beri de bayağı bir rağbet var arıtma sistemlerine. Çünkü herkes hesabını, kitabını yaptığı zaman damacana suyun tabi sağlık derecesi tartışılır ama uzun vade de verilen para hesap edildiği zaman arıtma cihazını aldığı zaman cihaz kendini amorti ediyor. Bu yüzden işlerimiz son zamanlarda biraz daha arttı. Eskiden arıtma cihazlarının filtre kontrollerini yaptırmayan insanlar bile olabiliyordu. Bu çok da önemsenmiyordu. Malum geçen sene yaşamış olduğumuz sel felaketinden sonra da insanlar daha çok suya önem vermeye, içtikleri suyu daha temiz içebilmeleri için cihazların bakım kontrollerini bile özverili bir şekilde yapmaya başladılar. Sadece içme suyunu almıyorsunuz buradan yeri geliyor çayı ve yemeğine kullanan müşterilerimiz hatta meyve ve sebzesini yıkayan müşterilerimiz bile oluyor. Bu yüzden de bir zaman kullandığınız zaman temizleme ihtiyacı oluyor bu cihazları.

Koruyucu filtrelerin zamanları ve belirli tarihleri var. 3-4 yıl içerisinde de bunların temizlenmesi lazım ki. İçtiğiniz suyun kalitesinin hem artması hem de sağlık derecesinin iyi olması için bu bakım olaylarını da önemsememiz lazım.

"DAMACANA SUYU KİMSE YEMEĞE KULLANAMIYOR"

Damacana su bugün bildiğim kadarıyla 30-35 lira civarında. Marka olarak zaten değişiyor. Bazı markalar daha kaliteli su mu üretiyor ya da firmanın isminden dolayı mı bilinmez daha yüksek fiyatlarda oluyor. Bunu hesap ettiğimiz zaman haftada 1 damacana içilse, ayda 4 damacana yapar. O da minimumdan hesapladığım zaman 120 lira yapar. Bunu yıla vurduğumuz zaman da bin 260 civarı bir hazır suya para vermiş oluyorsunuz. Şöyle düşünmek lazım. Ben bu hesabı minimum yapıyorum. Aynı zamanda da damacana suyu kimse çayına, yemeğine kullanmıyordur. Herkes içmeye kullanıyordur. Bunu minimum hesaptan bin 260 liraya vuruyorsun ama bunu 2 katına vurduğun zaman yılda 2 bin 400 civarında bir su parası vermiş oluyorsunuz. Bu da çok yüksek para. Arıtma cihazına bir kere para veriyorsunuz ve yılda bir kontrolünü yapıyorsun. Şu an da fiyatlarda sürekli artma noktasında zaten. Her geçen gün fiyatlara zam geliyor."

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*Gökhan Eriş

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