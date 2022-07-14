Son dakika haber | Serdar Ünsal, "15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Serdar Ünsal, "15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Serdar Ünsal, '15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz'

Son dakika haberi... Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yayınladığı mesajda, "Diyor ki Yunus, Şunlar ağalar ve beylerdi, hizmetçiler beslerdi, Ağa nerde, bey nerde? Yıkılmayacağını zanneden, insanıyla alay eden şımarık yüzler, pusuya yatan sinsi beyinler; düne kadar ülkemizin bütün kalelerine giren içimizdeki düşman Fetö'cülerin bir kısmı şu anda zindandalar. Kanlı bir darbe girişimine karşı direnen Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz büyük bir tehlike atlatmıştır. Ülkemiz için Fetöcü, bölücü, hainlerin tehlikesi bitmemiştir. İç ve dış düşmanlar saldırdıkça saldırıyor. Allah devletimizi Türk milletini korusun. Unutmayın, su uyur düşman uyumaz ve hain içten olunca kapı kilit tutmaz düşman çok olur" dedi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Türkiye Iğdır Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title