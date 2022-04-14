Son dakika haber! Selendi'de madde bağımlılığı ile mücadele çalıştayı

Manisa'nın Selendi ilçesinde uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik düzenlenen çalıştayda sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Selendi Kaymakamlığı koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik çalıştay düzenlendi. "Ben Olsaydım" sloganıyla düzenlenen çalıştayda bağımlılıkla mücadelede izlenecek yollar tespit edildi. Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında düzenlenen çalıştayda ilçedeki kurum amirleri yanında gençlik grubu, kadın grubu gibi toplumun farklı kesimleri yer aldı. Sorunların masaya yatırıldığı çalıştayda çözüm önerileri de değerlendirilerek sonrası için yapılacaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel