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Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan gençlik kütüphanelerini kullanan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret ettiler.

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan gençlik kütüphanelerini kullanan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret ettiler.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik kütüphanelerinden yararlanan 60 öğrenci, Asri Mezarlık içerisinde bulunan Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte, ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrencilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü özelinde bilgi verildi. Öğrenciler, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif dokudular, dua ettiler.

"Onlar, gencecik yaşta bizler için hayatlarını feda ettiler"

Şehitlik ziyaret programına katılan Ela Gezelge, "Bugün, gençlik kütüphanelerinden arkadaşlarımızla şehitlerimizi ziyaret etmeye geldik. İlk önce İstiklal Marşı'mızı okuduk, sonra Kur'an-ı Kerim'imizi okuduk. Şehitlerimiz için hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Onlar, gencecik yaşta bizler için hayatlarını feda ettiler. Şehitlerimize, çok teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Gaziantep, 18 mart, gençlik, Yerel, Haberler

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