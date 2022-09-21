Son dakika haber! Şehit Ateşi Çorum'a Düştü

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam’ın (27) şehadet haberi Çorum’daki baba evine ulaştı. Karaçam’ın Çorum’daki evine Türk bayrakları asıldı ve evin önünde taziye çadırı kuruldu.

ERKAN KARACA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam'ın (27) şehadet haberi Çorum'daki baba evine ulaştı. Karaçam'ın Çorum'daki evine Türk bayrakları asıldı ve evin önünde taziye çadırı kuruldu.

Çorumlu Meryem ve Bedri Karaçam çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Muhammed Karaçam, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu.

Çorum merkez nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Muhammet Karaçam'ın şehadet haberi, Buharaevler Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Karaçam Ailesi'nin evine Türk bayrakları asıldı ve evin önünde taziye çadırı kuruldu.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, sabah saat 08: 35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzm. Onb. Muhammet Karaçam şehit olmuştur" denildi.