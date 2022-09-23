Son dakika haber! Samsun hava ambulansını bekliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bakım ve tamir için ortalama bir aydır Samsun'da faaliyetlerine ara veren ambulans helikopterin yaklaşık 10 gün içinde Samsun'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

Bakım ve tamir için ortalama bir aydır Samsun'da faaliyetlerine ara veren ambulans helikopterin yaklaşık 10 gün içinde Samsun'a gelmesinin beklendiği bildirildi. Ambulans helikopterin bakımının tamamlandığı, diğer şehirlerde bakıma giden ambulans helikopterlerin yerine görev yaptığı öğrenildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Samsun'da faaliyet gösteren ambulans helikopter bir ay önce bakıma gitti. Helikopterin bakımı yaklaşık bir ay sürdü. Bakımın tamamlanmasının ardından geçici olarak; helikopterleri bakıma giden Erzurum, Sivas ve Trabzon'da hizmet vermeye başladı. Ambulans helikopterin 10 gün içinde Samsun'a geri dönmesi bekleniyor. - SAMSUN