Son dakika haber: Salihli Jandarma Komutanı Üsteğmen Karaçalı, göreve başladı Yerel Haberler Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'ın geçici görevle Azerbaycan'a gitmesinin ardından vekaleten atanan Jandarma Üsteğmen Sercan Karaçalı göreve başladı. Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'ın geçici görevle Azerbaycan'a gitmesinin ardından vekaleten atanan Jandarma Üsteğmen Sercan Karaçalı göreve başladı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı görevine vekaleten atanan Jandarma Üsteğmen Sercan Karaçalı, ilk ziyaretini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'a gerçekleştirdi. Kaymakam Sağlam, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutan Karaçalı'yı makamında kabul ederek yeni görevinin hayırlı olması ve başarı temennisinde bulundu. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Salihli Manisa Yerel Haberler Son Dakika

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