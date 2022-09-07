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Polislerden Sultangazi'de ilkokula ziyaret

Yerel Haberler

Polislerden Sultangazi'de ilkokula ziyaretİSTANBUL Sultangazi'de polis ekipleri, Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı için başarı diledi.

Polislerden Sultangazi'de ilkokula ziyaret

İSTANBUL Sultangazi'de polis ekipleri, Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı için başarı diledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Sen Dokunursun Dünya Değişir" projesi kapsamında; Sultangazi İlçesinde bulunan Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulunu ziyaret etti. Polisler, birinci sınıfta eğitim gören 55 öğrenciye ayakkabı hediye ederek, öğrencilerle vakit geçirdi. Polisler öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini ileterek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Sultangazi Yerel Haberler

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