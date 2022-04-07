Son dakika haber! 'Polis Haftası' münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve " Polis Haftası" münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Merkez Haseki Camii'nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda İlçe Müftüsü Ali Tuna şehitler için dua etti. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel