Son dakika haberi! Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin a. tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin a. tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin a. tutuklandı

Son dakika haberine göre BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Metin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Pınar Damar'ı öldürdüğüm için pişmanım. Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim. Suçumu kabul ediyorum. Ancak yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama ve planlama yoktur" dedi. Metin A., 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title